Новий законопроект про запобігання впливу фінансової кризи на АПК

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону №5429 від 10.12.09 про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негатиним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу, повідомляє АПК-Информ.

Відповідний документ у Верховній Раді зареєстрували нардні депутати С.Терьохін, М.Катеринчук, Д.Святаш.

Проект закону підготовлений у зв`язку з тим, що рішенням Конституційного суду України від 24 листопада 2009 р. №29-рп/2009 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" від 4 лютого 2009 р. №922 визнаний не відповідним Конституції України. Таким чином, агропромисловий комплекс залишається без належної державної підтримки.

Законопроект припускає введення норми про те, що сума ПДВ, яка виплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко і молочну продукцію та іншу продукцію переробки, спрямовується на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м`ясо в живій вазі у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Крім того, передбачається доповнити закони України «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств» і «Про фіксований сільськогосподарський податок» нормою щодо необмеження терміну дії спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства і фіксованого сільськогосподарського податку.

Законопроект передбачає внесення відповідних змін до законів України "Про податок на додану вартість" і "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України".