МФК інвестує в агропроекти України 60 млн. дол.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) має намір у 2009/10 МР вкласти в аграрні проекти України $60 млн. Про це повідомив радник з інвестицій відділу агробізнесу представництва МФК в Україні Вадим Кодрян, повідомляє АПК-Информ.

"Ми також готові увійти до акціонерного капіталу компаній, проте за умови, що інші акціонери ділитимуть з нами ризики і також вкладатимуть у розвиток. Крім того, ми не збираємося сидіти в акціонерному капіталі, для нас повинна бути чітка перспектива виходу. Наприклад, бувають маленькі компанії, після реалізації проекту її капіталізація буде недостатньою для виходу на біржу або для продажу стратегічному інвесторові. Проте навіть за дотриманих умов напрям бізнесу може нас не зацікавити. До кожного проекту ми підійдемо індивідуально», - повідомив В.Кодрян.

За його словами, зараз в активній стадії знаходиться тільки три аграрні проекти. "Відносно цих проектів рада директорів МФК ухвалила позитивне рішення. Ще 3-4 проекти зацікавили корпорацію і зараз вивчаються", - відзначив представник МФК.

При виборі компанії МФК звертатиме увагу на фінансову звітність (прозорість, прибутковість), соціальне і екологічне значення проекту.

За його словами, наприкінці 2008 р. фінансування проектів було припинене для з`ясування наслідків світової кризи. У середині 2009 р. було ухвалено рішення про фінансування програм, зокрема розвитку аграрного сектора.