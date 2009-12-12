Миколаївська облрада закликала Кабмін списати борги аграріїв
Які зазнали збитків через негоду
Депутати Миколаївської обласної ради закликають Кабінет Міністрів України списати заборгованість сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків через пилову бурю, посуху і градобій в 2007 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до уряду, прийнятому на сесії облради.
Депутати висловили стурбованість тим, що Державним казначейством не списана кредиторська заборгованість, яка утворилася внаслідок отримання сільськогосподарськими підприємствами фінансової допомоги згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 липня 2007 року.
«У 2008 році під час свого візиту до Миколаївської області прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяла розв`язати цю проблему. Облрада неодноразово зверталася до Кабміну з цього приводу. Проте конкретних заходів досі не вжито», - наголошується у зверненні.
Депутати відзначають, що разом з тим «суттєво знизилося фінансування програм підтримки агропромислового комплексу області. Якщо в 2006-2008 роках фінансування агропідприємств було в межах 110 млн. грн., то в 2009 році ця сума в 2,5 разу менша і становить трохи більше як 45 млн. грн. (зокрема 24 млн. грн. на розвиток садівництва і виноградарства за рахунок акцизного збору)».
Також депутати Миколаївської облради заявляють, що в 2008-2009 роках з держбюджету не виділялися кошти на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Крім того, в 2009 році не виділялися гроші на виплату дотації на гектар посівів зернових культур, на закупівлю племінних телят або корів молочного і м`ясного напряму продуктивності, на здешевлення вартості страхових премій.
За даними депутатів, в нинішньому році, порівняно з попереднім, усемеро зменшилося фінансування підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, а також уп`ятеро зменшилася виплата дотацій на молоко і м`ясо.
З метою захисту і підтримки сільськогосподарських підприємств області миколаївські депутати наполягають на списанні кредиторської заборгованості сільгосппідприємств, а також на відновленні підтримки аграріїв області шляхом збільшення фінансування програм агропромислового комплексу бодай на рівні 2006-2008 років.