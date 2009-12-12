Миколаївська облрада закликала Кабмін списати борги аграріїв

Депутати Миколаївської обласної ради закликають Кабінет Міністрів України списати заборгованість сільськогосподарським підприємствам, які зазнали збитків через пилову бурю, посуху і градобій в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів до уряду, прийнятому на сесії облради.

Депутати висловили стурбованість тим, що Державним казначейством не списана кредиторська заборгованість, яка утворилася внаслідок отримання сільськогосподарськими підприємствами фінансової допомоги згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 липня 2007 року.

«У 2008 році під час свого візиту до Миколаївської області прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяла розв`язати цю проблему. Облрада неодноразово зверталася до Кабміну з цього приводу. Проте конкретних заходів досі не вжито», - наголошується у зверненні.

Депутати відзначають, що разом з тим «суттєво знизилося фінансування програм підтримки агропромислового комплексу області. Якщо в 2006-2008 роках фінансування агропідприємств було в межах 110 млн. грн., то в 2009 році ця сума в 2,5 разу менша і становить трохи більше як 45 млн. грн. (зокрема 24 млн. грн. на розвиток садівництва і виноградарства за рахунок акцизного збору)».

Також депутати Миколаївської облради заявляють, що в 2008-2009 роках з держбюджету не виділялися кошти на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва. Крім того, в 2009 році не виділялися гроші на виплату дотації на гектар посівів зернових культур, на закупівлю племінних телят або корів молочного і м`ясного напряму продуктивності, на здешевлення вартості страхових премій.

За даними депутатів, в нинішньому році, порівняно з попереднім, усемеро зменшилося фінансування підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, а також уп`ятеро зменшилася виплата дотацій на молоко і м`ясо.

З метою захисту і підтримки сільськогосподарських підприємств області миколаївські депутати наполягають на списанні кредиторської заборгованості сільгосппідприємств, а також на відновленні підтримки аграріїв області шляхом збільшення фінансування програм агропромислового комплексу бодай на рівні 2006-2008 років.