В Україні зросли закупівельні ціни на молоко

Закупівельні ціни на молоко в Україні за останній місяць виросли на 13,6-45% залежно від регіонів, повідомив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, повідомляє АПК-Информ.

"За останній місяць закупівельні ціни на молоко від населення виросли до 2,5-3,2 грн/л, а були до 2,2 грн/л, від сільськогосподарських підприємств – до 3,5-4,1 грн/л, були до 3 грн/л", - сказав він 11 дкабря.

За словами В.Чагаровського, таке зростання пов`язане з дефіцитом молочної сировини на внутрішньому ринку, що становить приблизно 100 тис. тонн на місяць, а також відміною з 24 листопада 2009 р. спеціального режиму відшкодування ПДВ при реалізації молока на переробку. Крім того, В.Чагаровський відзначив, що на цінову ситуацію вплинуло підвищення на зовнішніх ринках вартості твердих сирів, що експортувалися Україною, і сухого знежиреного молока. Він пояснив, що у зв`язку з цим підприємства, що мають можливості експорту цієї продукції, пропонують за молочну сировину вищу ціну.

В.Чагаровський вважає, що подорожчання сировини призведе до зростання цін на молокопродукти. Проте, на його думку, воно буде меншим, ніж на молоко через обмежену купівельну спроможність населення. В.Чагаровський прогнозує, що до кінця грудня молочні продукти подорожчають на 5-10%.

На його думку, зростання закупівельних цін на молоко може тривати до кінця січня 2010 р., після чого змінитися їх зниженням.

Раніше Спілка молочних підприємств України заявляла про необхідність термінового відновлення спеціального режиму стягування ПДВ при реалізації молока, дія якого була скасована унаслідок визнання Конституційним судом неконституційним так званого аграрного антикризового закону.

Як повідомлялося, 1 грудня Конституційний суд обнародував рішення від 24 листопада 2009 р. про визнання неконституційним закону України №922 від 4 лютого 2009 року "Про внесення змін до деяких законів України щодо попередження негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу".

Закон, визнаний неконституційним в цілому, містив ряд норм, серед яких найбільш важливі, – продовження спеціального режиму стягування ПДВ і фіксованого сільгоспподатку.

За даними Держкомстату, за 10 місяців Україна виробила 10,2 млн. тонн молока, що на 1,2% менше, ніж у січні-жовтні-2008.