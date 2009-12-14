До кінця року селянам буде видано 1 млн. держактів на землю

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що до кінця року громадянам України буде видано 1 млн. державних актів землекористування. На цьому вона наголосила в неділю під час урочистої церемонії вручення державних актів на право власності на земельні ділянки жителям сіл Зубра та Солонка Пустомитівського району і села Лагодів Перемишлянського району в рамках робочої поїздки на Львівщину.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні у Львівській області земельні акти видано понад 2 тис. людей.

Прем`єр-міністр зауважила, що всього планується видати 6,5 млн. актів землекористування. При цьому вона вкотре нагадала, що всі акти землекористування видаються безкоштовно.

За її словами, з боку інших політичних сил чиниться шалений супротив цьому процесу, зокрема, з боку тих чиновників, які раніше брали за це хабарі.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що надалі процес видачі актів буде відбуватися набагато швидше, оскільки «уряду вдалося ліквідувати корупційні схеми, які були розроблені ще минулою владою та застосовувалися в Україні протягом багатьох років».