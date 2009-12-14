Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує закріпити землю за місцевими громадами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він заявив в інтерв’ю газеті «Сільські вісті».

«Сьогодні всі кандидати у президенти обіцяють передати ресурси і повноваження на місця. Різниця в тому, що хтось це тільки обіцяє, а я вже роблю», - сказав він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, задовго до виборів він вніс до парламенту три законопроекти, спрямовані на передачу коштів із Києва до місцевих бюджетів. Головний з них – про передачу права контролю і розпорядження землею до місцевих рад і громад, до базового рівня самоврядування.

«У нас склалася «унікальна» ситуація. З уряду я отримав довідку про підконтрольність земель місцевим громадам. З’ясувалося, вони контролюють використання лише 12% земель. Рештою 88% розпоряджаються не обрані людьми посадові особи, а призначені Президентом голови адміністрацій. Саме ці чиновники одним розчерком пера приймають будь-яке рішення щодо використання землі, - зауважив кандидат у президенти. – Вони можуть на невигідних умовах здати її в оренду, можуть дозволити будівництво шкідливого заводу, якого люди не хочуть. Вони не питають думки і не погоджують своє рішення з сільською чи селищною радою. Це треба невідкладно зупинити», - наголосив він.

Саме тому А.ГРИЦЕНКО вніс законопроект, згідно з яким уся земля буде закріплена за місцевими громадами.

«Це означає, що в середньому надходження до місцевого бюджету від податку на землю зростуть у сім разів. На ділі це означатиме, що в тому ж ФАПі з’являться ліки, можливість утримувати фельдшера й медсестру, надавати людям реальну медичну допомогу. У місцевої ради буде змога відремонтувати школу, дорогу, лікарню, клуб. Без згоди громади ніхто не зможе розпоряджатися її землею», - пояснив він.

Однак А.ГРИЦЕНКО наголосив, що уряд проти запропонованих ним змін, бо йдеться про сотні мільярдів гривень.

«Це величезна за розмірами земля, яка дуже дорого коштує. Чиновники хочуть залишити за собою право розпоряджатися нею. Але цього не буде! Буде реальна передача повноважень разом з ресурсами до місцевих громад, - наголосив А.ГРИЦЕНКО. – Мене ніхто не переконає в тому, що міський голова міста Ватутіне, де живуть мої батьки, для того, щоб відремонтувати школу чи лікарню, має їздити у міністерство до Києва й погоджувати там свої плани з людиною, яка в місті ніколи не була, але чомусь приймає такі рішення. Це – втрата часу, грошей, і таке нікому не треба. Тому я зламаю таку систему».