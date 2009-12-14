Уряд розробив законопроект щодо врегулювання проблем тваринництва

Кабінет Міністрів рекомендує парламентському комітету з питань аграрної політики та земельних відносин прийняти за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві".

Про це повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

Законопроект передбачає створення автоматизованих баз даних державних книг племінних тварин замість друкованих видань, які не забезпечують одержання оперативної інформації, а також автоматизованих баз даних щодо всіх суб’єктів племінної справи у тваринництві – Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві замість Державного племінного реєстру, який включає інформацію лише про племінні стада.

Документ спрямований також на створення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві, як інформаційного джерела щодо якості селекційних досягнень та необхідної складової для запровадження захисту прав інтелектуальної власності на породи тварин, забезпечення державної реєстрації селекційних досягнень – обов’язкової умови при експорті племінних (генетичних) ресурсів вітчизняної селекції.

Серед положень законопроекту - розмежування повноважень управління та контролю в межах одного урядового органу, чітке визначення функцій державних органів у сфері племінного тваринництва, формування вертикалі державної інспекції з племінної справи у тваринництві як органу контролю за дотриманням вимог чинного законодавства в племінному тваринництві.

Таким чином, дія цього акту дасть змогу за певний час створити чітку систему державного управління та контролю в племінному тваринництві, що забезпечить формування вітчизняної системи селекції у тваринництві, а також зменшить залежність вітчизняних виробників від імпортованих племінних (генетичних) ресурсів.