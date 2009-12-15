Литвин пропонує підвищити мито на закордонну агропродукцію

Голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН упевнений, що для підтримки вітчизняного виробництва необхідне пільгове оподаткування для сільгоспвиробників та підвищення мита на закордонну продукцію.

Про це він сказав на зустрічі з колективом Прилуцького заводу «Білкозин» у Чернігівській області, повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Він зазначив: «Влада наче навмисно робить усе, аби знецінити українську продукцію, знищити національне сільське господарство та харчове виробництво».

За словами В.ЛИТВИНА, «ну не може у нас бути картоплі з Польщі або виробництва Нідерландів, бо у нас тільки одна область – Чернігівська – закриє проблему з картоплею по всій Україні». Він наголосив на абсурдності та штучності ситуації з продуктами харчування.

Як сказав В.ЛИТВИН, «ми не можемо сьогодні заборонити ввезення товарів в Україну, бо ми є членами СОТ, але митними тарифами ми можемо і повинні регулювати потік експорту, так, як це роблять всі країни”. Він нагадав, що «рішенням Конституційного Суду скасовано частину закону, що стосується пільгового оподаткування агропромислового комплексу, і тепер сільгоспвиробникам доведеться платити 20% ПДВ”. За його словами, “це погіршить і без того скрутне становище сільгоспвиробників”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «винищення національного сільського господарства – злочин проти здоров’я людей”. При цьому, за його словами, “ми внесли проект закону щодо захисту національного виробника та вимагаємо його негайного прийняття». Він розраховує, що цього тижня Верховна Рада України прийме відповідний закон.