Кабмін підтримав фермерський рух

Кабінет міністрів України виділив із стабілізаційного фонду 286 тис. грн. на проведення регіональних заходів з нагоди 20-річчя фермерського руху. Відповідна урядова ухвала, датована 8 грудня, підписана прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, повідомляється на сайті прем`єр-міністра України, повідомляє АПК-Информ .

Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі і витрачаються з урахуванням порядку використання в 2009 р. коштів стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів і підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі.

Згідно із текстом документа, бюджетні кошти спрямовуються на проведення регіональних заходів до 20-річчя фермерського руху, видання книги "Тернистий шлях українського фермера" (новітня історія фермерського руху України), виготовлення ювілейної медалі і символіки "20 років фермерського руху" тощо.

Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Міністерство аграрної політики, а їх одержувачем - Асоціація фермерів і приватних землевласників.