Дефіцит цукру в 2009/10 МР становитиме 440 тис. тонн

Дефіцит цукру в поточному МР (вересень 2009 р. – серпень 2010 р.) не перевищить 440 тис. тонн, вважає заступник міністра аграрної політики Іван Демчак, повідомляє АПК-Информ.

"Дефіцит (цукру) не перевищить 440 тис. тонн. Покрити його планувалося за рахунок ввезення у 2009 р. 193 тис. тонн, в 2010 р. - 260 тис. тонн очеретяного цукру-сирцю", - сказав він.

І.Демчак відзначив, що в поточному році очікується виробництво 1,37 млн. тонн бурякового цукру. При цьому, за даними Держкомстату, перехідні залишки складають 614 тис. тонн, зокрема у населення - 380 тис. тонн, на складах цукрових заводів – 55 тис. тонн, у сільгоспвиробників – 51 тис. тонн, на підприємствах оптової торгівлі – 71 тис. тонн, в роздрібній торгівлі – 10 тис. тонн, у інших категорій – 47 тис. тонн.

При цьому замміністра вважає, що підстав для підвищення цін на цукор на сьогодні немає.

"Ціни залежатимуть від світових. Але поки що передумов для їх різкого зростання немає. У вересні-серпні ми продали на роздрібному ринку 74 тис. тонн цукру з Аграрного фонду і держрезерву за ціною нижче ринкової. Населення змогло сформувати запаси", - сказав він.

І.Демчак також вважає, що у разі подорожчання цукру почнеться його ввезення в країну з Білорусі. Україна і Білорусь домовилися ввозити цукор тільки через один прикордонний пропускний пункт, на якому є спеціальна лабораторія.

Як повідомлялося, українські цукрові заводи станом на 10 грудня 2009 р. виробили 1,23 млн. тонн бурякового цукру, що на 18,3% менше, ніж на аналогічну дату 2008 року. За оцінками національної асоціації цукровиків "Укрцукор", що об`єднує вітчизняні цукрові заводи, виробництво цукру з буряка врожаю п.р. складе 1,37 млн. тонн.

З буряка врожаю 2008 р. 70 цукрозаводів виробили 1,574 млн. тонн бурякового цукру