На узбережжі Чорного і Азовського морів погіршиться погода

У зв`язку з переміщенням на Чорне море активного циклону і приходом до України холодного арктичного повітря 16-19 грудня в Азово-Чорноморському басейні очікуються складні погодні умови, повідомляє Укргидрометеоцентр.

Зокрема, очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с, в Чорному морі – до 27 м/с, висота хвиль в Чорному морі – 30-50 дм, в Азовському – 13-15 дм.

Можливо обмерзання судів, первинне утворення льоду в акваторії Азовського моря і в північно-західних районах Чорного моря.