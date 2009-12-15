У Києві відбудеться 5 сільгоспярмарків

19 грудня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 5 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

19 грудня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 42; у Дарницькому районі на вул. Ревуцького; у Дніпровському районі на розі бульв. Перова та вул. А.Навої; у Подільському районі на просп. Правди, 68-а; у Солом’янському районі на просп. Комарова, 28.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.