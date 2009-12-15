МінАП пропонує підвищити ціни на цукор і буряк на 36%

Міністерство аграрної політики України пропонує на 2010/2011 маркетинговий рік (вересень-серпень) підвищити мінімальні ціни на цукор на 36% (порівняно з тими, що діють зараз) - до 4,25 тис. грн. за тонну (без ПДВ) і цукровий буряк на 35,7% - до 291,6 грн. за тонну.

Відповідний проект постанови опублікований на офіційному сайті міністерства.

Документом передбачається, що квота "А" (постачання цукру на внутрішній ринок) у 2010/2011 МР складе 1,892 млн. тонн проти 1,984 млн. тонн цього маркетингового року.

У пояснювальній записці наголошується, що основна мета прийняття вказаної постанови - стабілізація виробництва сировини і цукру.

Нагадаємо, на 2009/2010 МР мінімальні ціни на цукор встановлені на рівні 3,125 тис. грн. за тонну і на цукровий буряк - 214,9 грн. за тонну (без ПДВ).