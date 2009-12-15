Стан 85% озимини добрий

Український гідрометеорологічний центр оцінює стан 85% посівів озимих культур як хороший, 15% посівів - ослаблені. Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна АДАМЕНКО.

«Стан основної маси посівів нормальний, вони розвинені, і близько 15% - це група ризику, ослаблені, це те, що може вимерзнути, вимокнути або випріти у певній ситуації», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

За її словами, стан посівів, порівняно з початком листопада, коли близько 50% посівів оцінювалися як слабкі і проріджені, покращав, оскільки період вегетації в середньому за осінь продовжився на місяць, а в деяких регіонах – на півтора, що дозволило рослинам підрости і зміцнитися. «І зараз їх стан цілком нормальний – десь на чотири з мінусом», - зазначила Т.АДАМЕНКО.

За словами фахівця, похолодання, яке ми на сьогодні спостерігаємо, цілком нормальне для грудня, і для озимих жодної небезпеці не несе. Похолодання відбувалося поступово, грунт промерзав поступово, тобто, нормальний перехід до зими, і в першій декаді грудня рослини припинили вегетацію. "На сході і північному сході України (Чернігів, Суми, Луганськ), де температура опускалася до мінус 17 - мінус 19 градусів, поля вкриті сніжним покривом від 5 до 20 см». Зараз ми прогнозуємо подальше посилення морозів, але ми очікуємо на вихід південного циклону, який принесе опади, і вся територія України має покритися сніжним покривом, зокрема центральні області, північні, західні і південні», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році посіви озимих зернових культур перевищують 8,1 млн. га, посіви озимого ріпаку – 1,35 млн. га.