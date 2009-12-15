В Україні вироблено 1,25 млн. т бурякового цукру

Цукрові заводи України, за даними на 14 грудня, виробили 1,245 млн. тонн цукру з буряка урожаю 2009 року проти 1,537 млн. тонн, вироблених на цю дату в 2008 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили у Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на зазначену дату на цукрові заводи надійшло 9,37 млн. тонн цукрового буряка (у заліковій вазі) проти 12,48 млн. тонн на аналогічну дату 2008 р.

На 14 грудня заводами перероблено 9,05 млн. тонн буряка (у 2008 р. – 12,01 млн. тонн).

Наголошується, що цукристість буряка вища за торішній показник і становить 16,85% (у 2008 р. – 16,04%), і вихід цукру становить 13,75 проти 12,84 в 2008 р.

За інформацією асоціації "Укрцукор", буряк переробляли 56 цукрових заводів (у 2008 р. – 70 заводів). На сьогодні 50 заводів вже завершили виробництво.

Нагадаємо, поточного року, за прогнозами НАЦУ «Укрцукор», в Україні буде вироблено 1,5 млн. тонн цукру з буряка урожаю 2009 р.

Довідка УНІАН. Виробництво цукру в Україні в 2008/2009 МР знизилося на 15% - до 1,575 млн. тонн (у 2007/2008 МР - 1 млн. 859 тис. тонн). Минулого сезону було прийнято на переробку 12 млн. 535 тис. тонн цукрового буряка (у 2007/2008 МР – 16 млн. 370 тис. тонн). Середня врожайність цукрового буряка становила 355 ц/га.

Місткість українського ринку цукру фахівці оцінюють в 2-2,2 млн. тонн.