Українські аграрії забезпечені сучасною сільгосптехнікою на 18-20%

Українські аграрії забезпечені сучасною сільгосптехнікою лише на 18-20%.

Про це кореспондента УНІАН повідомив директор корпорації “Агро-Союз” Володимир ХОРІШКО, уточнивши, що є різні підходи до визначення цього показника.

“Якщо просто перерахувати нову техніку, наприклад, трактори або комбайни, то можна говорити про приблизно 60% наявності такої техніки. Але, і це дуже важливо, у разі системного підходу до вибору і впровадження сучасної технології необхідне повнокомплектне технічне забезпечення. Тобто, купівля сучасного агрегату без переходу на сучасну технологію дозволяє використовувати таку техніку на 50%. Наприклад, використовування сучасного комбайна без бункера-накопичувача і систем навігації. Тому, якщо враховувати саме системний підхід до вибору техніки, то сучасну сільгосптехніку представлено лише в 18-20% українських підприємств”, - сказав він.

За словами В.ХОРІШКА, технічне оснащення галузі не має системного підходу з боку держави, оскільки державна підтримка у вигляді здешевлення придбання орієнтується переважно на вітчизняну техніку, яка не “підпадає під категорію сучасних агрегатів”.

На думку експерта, щоб ситуація змінилася, необхідно розробити єдину аграрну програму, яка визначатиме: технології, затребувані у сільському господарстві для забезпечення стійкого розвитку галузі; техніку, необхідну для впровадження цих технологій. Крім того, необхідно визначити, яку техніку доцільно виробляти в Україні, а яку краще закуповувати за кордоном.

В.ХОРІШКО вважає, що сільському господарству необхідні державні преференції у вигляді безвідсоткових кредитів на переоснащення виробництва і збільшення оборотних коштів.

Експерт пропонує визначити зважені умови для визнання техніки, яка виробляється спільно з іноземними партнерами для українських аграріїв, технікою вітчизняного виробництва. “Наприклад, ці умови можуть бути такими: перший рік – 15-20% комплектуючих українського походження, другий рік – 30%, третій – 50%, четвертий – понад 50%. Тобто, на цих умовах можна визначити техніку, яка через певний період матиме статус вітчизняної”, - пояснив він.

На думку В.ХОРІШКА, аграрії чекають від Міністерства аграрної політики: компенсації державою відсоткової ставки за кредитом, включення техніки до переліку на придбання через лізинг, 30% компенсації державою її вартості.

В.ХОРІШКО вважає, що не виправдано завантажувати машинобудівні заводи просто для того, щоб вони працювали. «Якщо аграріям під певну технологію потрібна спеціальна техніка, то і замовляти її мають саме аграрії за супутньої потужної державної підтримки. Якщо держава підтримуватиме сільгоспвиробника в освоєнні інноваційних технологій, водночас розвиваючи аграрну науку, освіту і виробництво ресурсозберігаючої сільгосптехніки, то для українського агросектору відкриються непогані перспективи», - підбив підсумок експерт.

Довідка УНІАН. Корпорація «Агро-Союз» розпочала діяльність на ринку в 1991 році з реалізації запасних частин до автомобільної і сільськогосподарської техніки. Сьогодні «Агро-союз» пропонує: ресурсозберігаючу техніку, вантажівки і сільгоспмашини провідних виробників, сервісне обслуговування, запасні частини. Торгова мережа «Агро-союза» нараховує понад 120 філіалів в Україні. Представництва корпорації працюють в Росії і Казахстані.

Асортимент запчастин, пропонованих «Агро-союзом», перевищує 50 тис. найменувань. «Агро-союз» реалізує вантажівки КамАЗ, HOWO, HANIA, трактори YTO, МТЗ, ХТЗ, ЮМЗ, кормозбиральну техніку KRONE, зернозбиральні комбайни Ростсельмаш, навантажувально-розвантажувальне устаткування TOYOTA та іншу сільськогосподарську і спеціальну техніку.