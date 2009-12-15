На завтра синоптики прогнозують ускладнення погодних умов

16 грудня на території України за прогнозами синоптиків очікуються складні погодні умови: у південній частині та прикарпатських областях - сніг (в Криму з дощем), місцями хуртовини, снігові замети, на півдні місцями сильні опади, ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території місцями слабкий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах України місцями спостерігатиметься ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних областей, пориви 15-20 м/с, на півдні подекуди 25-28 м/с. Температура у південних областях та на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, в Криму вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя до 20°, вдень 8-13° морозу; в західних областях протягом доби 6-11° морозу.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, місцями йтиме слабкий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 8-13° морозу. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 10-12° морозу.