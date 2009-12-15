Озимих в Україні під урожай-2010 закладено майже на 3% більше

В Україні під урожай 2010 року озимі на зерно і зелений корм, включаючи ріпак, у господарствах усіх категорій посіяні на площі 10,1 млн. га, що перевищує показник минулого року на 2,9%, або 287,3 тис. га.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зокрема, зернові культури на зерно посіяні на площі 8,6 млн. га, що на 3,7%, або 304,9 тис. га, більше від аналогічного показника минулого року, зокрема, пшениця посіяна на площі 6,668 млн. га (на 2,6% більше), жито – 0,3 млн. га (на 38% менше), ячмінь – на 1,588 млн. га (на 25% більше).

Озимий ріпак на зерно посіяний на площі 1,4 млн. га, що на 1,4%, або 19,8 тис. га, менше ніж торік.