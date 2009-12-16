Запаси зерна в Україні на 13% нижче минулорічних

Запаси зерна в аграрних підприємствах України до 1 грудня 2009 року склали 20,9 млн. тонн, що на 13% менше в порівнянні з аналогічною датою 2008 року. Про це говориться в повідомленні Державного комітету статистики.

За його даними, запаси пшениці на зазначену дату склали 9,4 млн. тонн, кукурудзи - 4,7 млн. тонн, ячменю - 4,6 млн. тонн, жита - 0,8 млн. тонн.

Безпосередньо в аграрних підприємствах запаси зерна до 1 грудня становили 10,5 млн. тонн, що на 21% нижче торішніх, у тому числі пшениці - 4,2 млн. тонн, кукурудзи - 2,1 млн. тонн, ячменю - 2,5 млн. тонн, жита - 0,3 млн. тонн.