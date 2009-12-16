Росія може ввести квоти на цукор з України

За даними заступника міністра аграрної політики Івана Демчака, Україна веде переговори про безмитне ввезення 300 тис. тонн цукру до Росії. Міністерство сільського господарства Росії не проти імпорту українського цукру, та введе обмеження, щоб на територію країни ввозився саме буряковий цукор, а не перероблений цукор-сирець. Експерти оцінюють сценарій введення квот на ввезення бурякового цукру до Росії цілком вірогідним. Про це йдеться в аналітичному випуску інвестиційної компанії "Astrum Investment Management", повідомляє УкрАгроКонсалт.

На даний момент так само ввозиться до Росії буряковий цукор з Білорусі.

"Відкриття ринку Росії дозволить українським виробникам компенсувати негативний ефект від завезення цукру-сирцю в рамках квоти ВТО. Більш того, експортери також зможуть заробити на різниці цін, адже ціна на цукор у Росії традиційно вище, ніж в Україні", - вважають аналітики.

Для здійснення експортних планів МінАП має намір збільшити внутрішнє виробництво цукру. Дефіцит цукру в 2009/10 маркетинговому році передбачається покрити за рахунок імпорту очеретяного цукру-сирцю у розмірі 193 тис. тонн в 2009 році і 260 тис. тонн цукру-сирцю в 2010 році. Крім того, створені сприятливі умови для фермерів (підвищення закупівельної ціни на цукровий буряк і відпусткової на цукор) дадуть їм змогу збільшити посіви на 37,2%, або на 122 тис. га, до 450 тис. га в 2010 році. При цьому Мінагрополітіки прогнозує врожайність в 40 т/га.

Щодо перспектив на 2010 рік, експерти "Astrum" вважають прогнози Мінагрополітіки про збільшення посівів цукрового буряка на 37,2% дуже оптимістичними.

"Якщо врахувати заявлені плани найбільших виробників цукру по посіву на наступний сезон, збільшення планується незначне, на 5-7%. Це пов`язано в основному з тим, що цукровий буряк вирощується виключно в рамках сівозміни, що знижує можливість різкого збільшення посівних площ", - повідомляють аналітики інвесткомпанії.

Разом із тим, відзначають в ІК, хоча цукровий буряк сіють навесні, але внесення добрив і деякі польові роботи проводилися вже цією осені, коли фермери відчували нестачу оборотних коштів. Внаслідок цього, переконані експерти, якщо посіви цукрового буряка і збільшаться, то врожайність буде значно нижча прогнозованої Мінагрополітіки (40 т/га).