Про новорічні «солодкі» подарунки з присмаком скандалу...

Кондитерські компанії не перший рік звинувачують Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності в непрозорості проведення конкурсу на виготівника дитячих новорічних подарунків. Але, «собака гавкає, а караван іде». Ось і 2009 не обійшовся без «шоколадного» скандалу. Правда, він пройшов так тихо, що до вух самого «кашоварителя» навряд чи дійшов, а, може, просто до обурення звикають і не реагують.

Такий відбір «шоколадників» проводять щорічно. Потім Фонд вітає з Новим роком українську дітвору солодощами. І все б добре, якби не докори від учасників ринку, що «екзаменатор» щодо оцінки помиляється. Останній вважає за краще відмовчуватися - «ми нічого не коментуємо без офіційного запиту у вигляді листа» (не електронного, а традиційного, з усіма печатками та регаліями), а відповідь дадуть у встановлені законом 30 днів. Кондитери ж в своїх заявах красномовні.

За їхніми словами, конкурсна процедура виглядає таким чином: після оголошення умов учасники подають заявки, потім комісія визначає переможця за критерієм якість/ціна, не забувають і про терміни – йдеться про мільйони подарунків.

Цього року, за словами співкоординатора Національного комітету захисту підприємництва Сергія Коломійця, про умови тендеру повідомили в першій декаді листопада. А на подарунках-переможцях, які 10 грудня завезли в київське управління Фонду, зазначена дата виготовлення – 2 листопада! У комітеті пояснили, що за один день кондитерська фабрика з великими виробничими потужностями може розфасувати не більше 50 тис. новорічних подарунків. А це означає, що на розфасовку 4,5 млн. знадобиться приблизно 90 днів. Тобто, щоб до 10-15 грудня (обов`язковий термін для регіонів) доставити таку кількість новорічних подарунків, необхідно хоч би у вересні почати їх виготовляти, звичайно, з умовою, якщо це робить одна фабрика.

І ще одна відмінна риса конкурсу. Кондитери можуть подавати заявки як по областях, так і на весь лот, як зробила минулого року компанія «Конті». Правда, як розповів один з учасників ринку, що побажав залишитися неназваним, «Конті» виграла основний лот, програвши в декількох регіонах.

Тим часом, все ж таки у Фонді один з членів його правління заявив, що насправді проведення тендеру – формальність, переможець відомий до початку тендеру.

«Конті» поки не відповіла на журналістський запит, а прес-секретар компанії Ярослава Полякова тільки скидала дзвінки. Хоча, хотілося дізнатися, хто цього року нагодує дітвору солодким. Але, особливої таємниці не буде – розкриємо коробку і побачимо, чи не став традиційним для дитячих подарунків один з логотипів кондитерів.

Цікавими є й технічні моменти розповсюдження подарунків. Але у Фонді нічого, окрім чергової вимоги вислати офіційний запит, почути не вдалося.

Списки одержувачів подарунків складають шляхом нехитрого підрахунку дітей, батьки яких справно працюють на підприємствах України і відраховують засоби до Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності. Купують солодощі централізовано, а тоді розвозять по регіонах.

Подарунки не особливо щедрі – «радість під ялинкою» вагою 450 грамів повинна коштувати 17,5 грн., згідно з умовами тендеру. А подарунки в оригінальній картонній коробці з логотипом і листівкою Фонду діти, що мають менше 14 років, отримають на новорічних заходах. Якщо розкрити упаковку, то переконуєшся, що солодкого всередині багато, але дійсно шоколадного – не дуже. Згідно з вимогами, в подарунку повинні бути шоколадний батончик і на вибір – плитка шоколаду, шоколадна медалька, фігурка Діда Мороза, Снігуроньки, звірят вагою не менше 50 грамів. Інших шоколадних цукерок в коробці буде не менше 45 г. Цукерки з шоколадною глазур`ю, з помадним корпусом, з корпусом крем-брюле і на вафельній основі повинні важити хоча б 270 грамів. Частка шоколадної маси у виробах повинна складати не менше 40%, а частка какао у в цій самій масі - не нижче 20% (для порівняння, в чорному шоколаді частка 60-70%). У подарунку не повинно бути більше двох однакових виробів.

До речі, про ціну, мінімальна вартість новорічних подарунків в магазинах на сьогодні складає 30 грн., Фонд же «просить» виробників вкластися в 17,5 грн. Виникає питання, чи вигідно їм гнатися за замовленням з такою ціною? Як пояснюють учасники ринку, все можливо, якщо не особливо дотримуватися норм.

На думку начальника аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА» Марії Колесник, кондитери в ситуації з тендером Фонду мають рацію. Адже навіть якщо він проходить згідно з всіма нормами та правилами, один місяць на виготовлення такої великої партії – дуже мало. Щодо вартості новорічних подарунків М.Колесник відзначила, що в даній ситуації кондитери «заробляють» не за рахунок ціни, а за рахунок об`єму замовлення. Крім того, є лазівки, щоб обійти заявлені Фондом норми. «Я сподіваюся, що кондитери не зловживають під час виготовлення дитячих подарунків, але таке можливе». Вона підкреслила, що більшість цукерок помадні і з карамелі, частка какао дуже маленька. Тобто, наскільки якісні цукерки – судіть самі.

Може це й непогано, що наших малюків годує солодощами на Новий рік один і той самий кондитер, може він навіть заслуговує цього права (правда, знаючи наш менталітет, варто засумніватися). Головне те, що не щастить українцям з дитинства – не доважують, не докладають, не досипляють, загалом, не піклуються.

Юлія Главацька (УНІАН)