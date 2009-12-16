ЄС погодився зменшити імпортні тарифи на банани

Європейський Союз погодився зменшити імпортні тарифи на банани з країн Південної Америки.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідної угоди було досягнуто 15 грудня у Женеві під час зустрічі послів ЄС та країн Південної Америки, які таким чином поклали край суперечці, що тривала 15 років.

Відповідно до досягнутих домовленостей, ЄС з 2017 року знизить імпортні тарифи на банани з країн Південної Америки зі 176 євро за тонну до 114 євро за тонну. При цьому, як тільки угода буде підписана всіма сторонами, імпортний тариф спочатку буде знижений до 148 євро за тонну.

Передбачається, що країни Південної Америки припинять всі справи проти ЄС у рамках Світової організації торгівлі.

Посли також домовилися про врегулювання відповідного бананового диспуту між Євросоюзом і США.

Разом з тим, досягнутий компроміс передбачає можливість для ЄС і надалі підтримувати виробників бананів з країн Африки, Карибського басейну, які продовжать користуватися правом доступу на ринок ЄС без мит та квот у рамках існуючих торговельних угод. Крім того, ЄС пообіцяв мобілізувати зі свого бюджету 200 млн. євро для допомоги цим країнам краще адаптуватися до конкуренції з боку країн Південної Америки.