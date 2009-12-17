Виробництво продукції тваринництва зросло

За січень-листопад загальний об`єм виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2008 р. збільшився на 3,5%, в т.ч. в аграрних підприємствах - на 10,2%, в господарствах населення зменшився на 0,9%. Про це 15 грудня повідомив Держкомстат.

У господарствах населення на початок листопада утримувалося 68,6% від загальної чисельності великої рогатої худоби (у 2008 р. – 67,9%), в т.ч. корів - 78,3% (78,5%), свиней – 54,9% (58,8%), овець і кіз - 83,4% (83%), птахів усіх видів – 50,9% (53,2%).

В аграрних підприємствах (окрім малих) загальний обсяг вирощування худоби і птахів за січень-листопад 2009 р. на 11,1% (на 137 тис. тонн) перевищив показник за аналогічний період 2008 р., в т.ч. птахів - на 13,6%, свиней - на 13,4%; вирощування великої рогатої худоби зменшилося на 3,2%.

Відношення загального обсягу вирощування худоби і птахів до реалізації тварин на забій складало 109,2% (торік - 103,2%).