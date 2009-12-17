Новий антикризовий закон для АПК

Комітет з питань аграрної політики і земельних відносин парламенту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №5416 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи", повідомляє АПК-Информ.

На засіданні комітету наголошувалося, що законопроект направлений на відновлення створених для АПК сприятливих умов запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи. Зокрема, шляхом впровадження норм, згідно яким сума податку на додану вартість, яка платиться до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко і молочну продукцію і іншу продукцію переробки, прямує на виплату дотацій цим сільськогосподарським товаровиробникам в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Розділ комітету, один з авторів проекту Н.Прісяжнюк підкреслив, що вказана норма діє без обмеження терміну її застосування і припиняється, коли в законі про державний бюджет на відповідний рік буде передбачено, що сума податку на додану вартість, яка платиться до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко і молочну продукцію, м`ясо і м`ясопродукти і іншу продукцію переробки худоби, купленої в живій вазі (шкури, субпродукти, костная-, м`ясо-кісткова мука), прямує до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову в порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Згідно проекту, не обмежується термін дії фіксованого сільськогосподарського податку і спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства і рибальства. Пропонується також припинити операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах і т.п.

При обговоренні члени комітету висловили окремі зауваження до документа. Зокрема, згідно ст. 9 проекту передбачається можливість надання Аграрному фонду має рацію здійснювати реалізацію об`єктів державного цінового регулювання без узгодження з Кабінетом міністрів, що, на думку парламентаріїв, не повною мірою узгоджується з іншими нормами цієї статті. Крім того, по суті, запропонована редакція допускає отримання прибули, яка, у свою чергу, не узгоджується з метою створення Аграрного фонду - забезпечення цінової стабільності на ринку агропродукции.