«Кока-Кола»: иск к шведской компании не связан с качеством продукции

Компания «Кока-Кола», один из крупнейших мировых производителей напитков, объясняет иск к шведской компании Fammal AB о запрете продавать в Швеции произведенные в Украине напитки защитой прав интеллектуальной собственности, а не качеством продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении сказано, что компания „Кока-Кола Бевериджиз Украина” не экспортирует свою продукцию в Швецию. «Данный случай несанкционированного импорта в Швецию продукции "Кока-Кола", произведенной в Украине, нарушает права на торговые марки - интеллектуальную собственность компании "Кока-Кола Кампани" - и регулирование Европейского Союза. Данный судебный иск ни коим образом не касается вопроса качества продукции», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что завод компании „Кока-Кола Бевериджиз” возле Киева является одним из самых современных в Европе и его продукция отвечает самым высоким украинским и мировым стандартам качества. «Это соответствие подтверждено рядом международных и украинских сертификатов качества, среди которых система управления качеством продукции, сертифицированная по ДСТУ ISO 9002-1994, ДСТУ ISO 9001-2001, система HAССP (Hazard Analysis and Critical Control Points), согласно требованиям ДСТУ 4161, „Системы управления безопасностью пищевых продуктов”. Кроме этого, „Кока-Кола Бевериджиз Украина” получила около десятка сертификаций на соответствие мировым внутренним стандартам качества "Кока-Кола", которые более жесткие и требовательные по сравнению с общими украинскими и мировыми стандартами», - указывается в сообщении.

Напомним, корпорация Coca-Cola подала в окружной суд Стокгольма иск против компании Fammal AB - дистрибьютора безалкогольных напитков из города Фалькенберг (юго-восток Швеции).