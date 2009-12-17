Рада внесла зміни до законів щодо ГМО

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст у продукції генетично-модифікованих компонентів».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 352 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив на засіданні парламенту автор документа Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), даним законом передбачено внесення зміни до Закону «Про захист прав споживачів».

Передбачається позначка про наявність або відсутність у складі продуктів харчування генетично-модифікованих компонентів.

За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, позначка про відсутність таких компонентів дасть змогу виробникам підвищувати свою конкурентоспроможність.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що також ухваленим законом передбачено, що протягом тижня виробник-продавець має вилучити продукцію із продажу у разі виявлення недостовірної інформації.

Також вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ повідомив, що посилюється відповідальність за надання недостовірної інформації щодо наявності генетично-модифікованих компонентів.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що на сьогодні в Україні 80% сої містить ГМО, а 50-60% продуктів харчування також містять ГМО, і при цьому ціни на продукцію з ГМО не відрізняються від цін на продукцію, яка не містить таких компонентів.

За його словами, у країнах Євросоюзу існує обов’язкове маркування, і ціна на продукцію з ГМО у півтора рази нижча від продукції, яка є екологічно чистою.

Також Верховна Рада України ухвалила закон щодо обов’язковості інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону «Про внесення змін до закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» проголосували 375 народних депутатів із 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Дія цього закону не поширюється на тютюн і тютюнові вироби та харчові продукти, вироблені для особистого споживання.

Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому закону та відповідним технічним регламентам.

Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про наявність чи відсутність у харчових продуктах ГМО, що відображається на етикетці харчового продукту написом «з ГМО» чи «без ГМО» відповідно.