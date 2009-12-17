У Вінницькій області збільшилася реалізація молока

У Вінницькій області за 11 місяців поточного року сільгосппідприємства збільшили реалізацію молокопродукції на 15,8% порівняно з аналогічним показником минулого року, – до 109,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Ціна молока і молочних продуктів, які реалізуються сільгосппідприємствами області, у січні-листопаді зменшилася на 14,1% або на 0,308 тис. грн. порівняно з торішнім показником, - до 1,875 тис. грн./т.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2009 року реалізація молока і молочних продуктів сільгосппідприємствами Вінницької області збільшилася на 15,3% або на 12,1 тис. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 91,1 тис. тонн.