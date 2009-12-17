Білицький молочно-консервний комбінат зупинив роботу

ВАТ "Білицький молочно-консервний комбінат" (Полтавська обл.), найбільший виробник згущеного молока в Україні, зупинило роботу внаслідок критичного збільшення боргу по відшкодуванню ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Полтавської ОГА Валерій АСАДЧЕВ.

«Підприємство зупинилося. Ніхто не міг собі уявити, що підприємство не одержить борг по ПДВ, і у них не вистачатиме оборотних коштів. Сьогодні підприємство зупинилося. Люди у відчаї. Одержували хороші зарплати, набрали кредитів і тепер сидять без грошей», - сказав губернатор.

Він також відзначив, що керівництво ОДА проведе зустріч із власниками підприємства, які планують замість виробництва згущеного молока переорієнтовуватися на консервацію овочів.

Довідка УНІАН. Контрольний пакет акцій ВАТ «Білицький молочно-консервний комбінат» належить ТОВ «Альміра» (м. Харків), підконтрольному Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ.