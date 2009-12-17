Ющенко: потрібні нові механізми підтримки села

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності розробки нових механізмів підтримки села.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на сесії Загальних зборів Української академії аграрних наук.

За словами В.ЮЩЕНКА, аграрний ринок має надзвичайно великий потенціал та перспективи.

Він запропонував розробити «дорожню карту» – план дій влади та підприємств аграрного сектору.

Серед іншого, В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні Україна має всі можливості збільшити врожайність зернових. «Я впевнений, що українські чорноземи при значно менших затратах можуть забезпечити врожайність не меншу, ніж у Європі», - зауважив Президент, підкресливши, що для цього потрібна «більш агресивна політика» і держави, і науковців, і сільськогосподарських виробників. «Це наша нафта, це наш газ, якщо ми говоримо про зерновий ринок», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він висловився за необхідність розвитку відновлювальної енергії. Президент підкреслив, що вироблення енергії з біомаси є надзвичайно перспективною темою для української економіки.

Віктор ЮЩЕНКО наголоcив, що із сьогоднішньою політикою уряду перспектив в аграрного ринку може не бути.

Президент зауважив, що сьогоднішня політика уряду по відношенню до аграрного сектора є кризовою. «З такою організацією ринку у нас немає перспективи. Криза (світова – УНІАН) ні до чого. Криза - на 7-му поверсі на Грушевського сидить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, сьогодні сільськогосподарський сектор залишається найбільш зарегульованною галуззю. Також він піддав критиці те, що уряд зменшив підтримку сільськогосподарських виробників, але й за таких умов, зауважив Президент, зриваються графіки виплат.

Він навів приклад, що зі Стабілізаційного фонду на підтримку АПК виділено лише 323 млн. грн., а це лише 15% від запланованих 2,1 млрд. грн.

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО «плутає резервний фонд з аграрним».

Він вкотре розкритикував намагання уряду використовувати кошти Аграрного фонду на закупівлю техніки.

Також не погоджується Президент зі схемою повернення ПДВ через Аграрний фонд. Він вважає таку схему корупційною.

Крім того, В.ЮЩЕНКО розкритикував політику уряду щодо завезення в Україну великого обсягу імпортного м’яса. Він навів статистику, за якою торік було завезено 512 тис. тонн дешевого імпортного м’яса, що, за його словами, призвело до зменшення національного виробництва м’яса приблизно на 550 тис. тонн. В.ЮЩЕНКО вважає, що за такої політики «ми ніколи українського м’яса їсти не будемо». Президент висловився за необхідність якнайшвидшого врегулювання цього питання.

Також були піддані критиці дії уряду щодо заборони експорту українського зерна, обмеження цін на сільськогосподарську продукцію тощо. «Чому сільськогосподарський виробник стає кредитором всієї нації?», - запитав президент.

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні АПК працює не завдяки уряду, а всупереч його політиці, і тому, незважаючи на проблеми, є і досягнення.