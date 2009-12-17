У Вінницькій області зменшилося виробництво круп

Підприємства Вінницької області в січні-листопаді поточного року виробили 4,953 тонн круп, що на 8,8% або на 0,477 тонн менше, ніж в січні-листопаді 2008 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Валерій КОРОВІЙ.

Він відзначив, що скорочення виробництва круп в січні-листопаді у Вінницькій області відбулося у зв`язку з дефіцитом сировини.

В той же час, в листопаді т.г. проти жовтня виробництво збільшилося на 25,57% або на 1 тонну – до 933 тонн, а проти листопада минулого року виробництво круп збільшилося на 76,37% або на 404 тонни.

Як повідомляв УНІАН, в січні-жовтні т.г. підприємства Вінницької області виробили 3,960 тонн круп, що на 19,2% або на 0,941 тонни менше, ніж в січні-жовтні 2008 року.

Виробництвом круп у Вінницькій області займається 6 підприємств.