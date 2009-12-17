Фермери завалили сіном вхід у резиденцію Саркозі

Французька поліція застосувала сльозогінний газ для розгону акції протесту фермерів, що відбулася у четвер, 17 грудня, поблизу резиденції Ніколя САРКОЗІ на Єлисейських полях, повідомляє Reuters. Кількох учасників акції арештовано.

Перед світанком близько 70 незадоволених аграрною політикою влади фермерів прибули до палацу на Єлисейських полях. У фургоні вони привезли два стоги сіна, яке й розкидали на вулицях, прилеглих до офіційної резиденції Президента Франції.

Сіном завалили й вхід до палацу. Підрозділи поліції, які прибули на місце події, застосували проти демонстрантів сльозогінний газ і почали розчищати дорогу від сіна.

Як заявив агентству голова Асоціації молодих фермерів Дамьєн ГРЕССЕН (Damien Gressin), працівники аграрного сектора вважають, що уряд на чолі з Н.САРКОЗІ приділяє захисту французьких виробників сільгосппродукції мало уваги, внаслідок чого ринок захоплюють виробники зі США та Індії.

У 2009 році французькі фермери зібрали врожаю в середньому на 34 відсотки менше, ніж роком раніше. Причиною цього, на їхню думку, стало подорожчання добрив і падіння цін на зернові.