На Житомирщині зменшився приплід телят

У Житомирській області за 11 місяців з початку року одержано 32 тис. голів приплоду телят, що на 5,7 тис. голів (15,1%) менше періоду 2008 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні заступник голови Житомирської облдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Микола ДЕЙСАН.

«У господарствах Житомирського і Баранівського районів приплід телят зменшився на 43,9 голови - 39%», – уточнив він.

За словами М. ДЕЙСАНА, агроформуваннями регіону на 100 голів корів за 11 місяців року одержано 62 голови приплоду телят, що на 5 телят менше за аналогічний торішній показник. « осподарствами Житомирського, Радомишльського і Малинського районів одержано тільки по 41- 49 голів телят», – відзначив він.