Бальзами «Давній рецепт» і «Цілющий» захистять від простуди

Похолодання - небезпечний період виникнення респіраторно-вірусних захворювань. Ослаблений імунітет – приваблива здобич для вірусів та інфекції. Саме у цей період зростає споживання бальзамів на травах. Як відзначає кандидат медичних наук, доцент Київської медичної академії післядипломної освіти (КМАПО) Олександр МИРОНЕНКО, головний щит від хвороб це - цілющі трави, що ростуть на українських землях, а також настоянки і бальзами з них. Бальзами на травах дуже популярні, за експертними оцінками компанії «Петрус», український ринок бальзамів складає близько 350-400 тис. дал на рік.

За словами О.Мироненка, основою класичного лікувального бальзаму є трав`яна витяжка, ефірні масла, мед, натуральний яблучний сік та якісний коньяк. Як правило, в букет трав ціляючих бальзамів входить від 15 до 30 рослин, при цьому, кожна має свою унікальну силу і важко переоцінити їх неоціненний внесок у здоров`ї. «У правильному поєднанні трави зібрані в бальзамах «Давній рецепт», «Цілющий», - відзначив фахівець.

Вербена, що входить в «Давній рецепт», відома протизапальною, антисептичною, знеболюючою, протисудомною, заспокійливою дією, кропива – своєрідний природний полівітамінний концентрат, має кровоспинну, ранозагоювальну, стимулюючу, загальнозміцнюючу, вітамінізуючу дії. Полин - знімає майже всі запальні захворювання, а шипшина – це справжній акумулятор здоров`я: вітаміну С у ній більше, ніж у лимоні і смородині!

За часів сезонного загострення респіраторно-вірусних інфекцій фахівці настійно рекомендують приймати якомога більше рідини. На одну чашку чаю або кави досить однієї столової ложки бальзаму. Оксамитовий аромат і пікантний смак «Давнього рецепту» зроблять вишуканим будь-який напій.