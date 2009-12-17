ТМ «Горілочка» - спонсор виступу групи «Фрістайл»

ТМ «Горілочка» виступила спонсором великої передноворічної танцювальної програми, присвяченої 20-річчю групи «Фрістайл». Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляється, що виступ відбудеться 21 грудня в Київському Палаці Спорту. Концерт пройде в рамках ювілейного туру, присвяченого 20-й річниці творчості колективу.

Серед гостей програми: «Ласковый май», «Ненсі», «Парк Горького», Кай Метов, «Сладкий сон», «Радіофреш», Альберт Салтиков, Олег Гаврилюк, А.Горбашов, О.Болдишева (екс-«Міраж») та багато інших.

Довідка УНІАН. Група компаній «Петрус» - підприємство приватної форми власності, яке об`єднує групу торгово-промислових компаній різних сфер бізнесу: виробництва алкогольних напоїв, кондитерських і бісквітних виробів, сільськогосподарської продукції, митно-складських послуг, дистрибуції лікеро-горілчаних виробів, косметики, продуктів харчування, транспортних засобів, інвестиційних проектів у сфері будівництва комерційної та житлової нерухомості.

Група компаній «Петрус» представляє відомі в Україні й у світі торгові марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Солодкі настоянки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Група компаній "Петрус" об`єднує: в лікеро-горілчаної галузі - ТОВ Золотоноський ЛГЗ "Златогор", ДП Уманський ЛГЗ, ТОВ «Златогор» Лужанський ЛГЗ, ДП Писарівський спиртзавод, ЗАТ Кременчуцький ЛГЗ.