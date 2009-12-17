Парламент схвалив законопроект щодо підтримки АПК в умовах кризи

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 318 народних депутатів із 411, зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття проекту закону є відновлення створених для агропромислового комплексу сприятливих умов запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи.

Проектом передбачається, сума податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію та іншу продукцію переробки, спрямовується на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м’ясо в живі вазі у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Зазначена норма діє без обмеження строку її застосування і призупиняється, коли у законі про державний бюджет на відповідний рік передбачено, що сума ПДВ, яка сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м`ясо та м`ясопродукти та іншу продукцію переробки худоби, закупленої у живій вазі (шкури, субпродукти, м`ясо-кісткове борошно), спрямовується до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням його на здійснення виплати доплат на одну корову у порядку, визначеному Кабміном.

Крім того, не обмежується строк дії фіксованого сільськогосподарського податку та спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

Законопроект передбачає внесення відповідних змін до законів України "Про державну підтримку сільського господарства України", "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про фіксований сільськогосподарський податок", "Про Кабінет Міністрів України".