Тігіпко: закон про ГМО не передбачає механізму його виконання

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що ухвалений сьогодні парламентом закон про маркування продуктів, що містять ГМО – генетично модифіковані організми – не передбачає механізму виконання таких вимог.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

“Люди мають право знати детальний склад продуктів харчування, які вони купують. Але добрі бажання, нехай навіть вираженні у формі закону, такого права не забезпечують», - сказав С.ТІГІПКО, коментуючи ухвалений Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст в продукції генетично модифікованих компонентів».

Він підкреслив, що ухваленим документом передбачена лише адміністративна відповідальність посадових осіб недобросовісного виробника. “Цього в даному випадку зовсім недостатньо. А для самої компанії-порушника взагалі ніякої відповідальності не передбачено, що робить закон неробочим”, - підкреслив С.ТІГІПКО.

«Крім того, досі не вирішено базове завдання – в країні відсутня національна мережа лабораторій, здатних достовірно визначати склад ГМО в продуктах харчування. А значить, неможливо перевірити правдивість маркування, – нагадує С.ТІГІПКО. – Перш ніж ухвалювати закон, потрібно було створити мережу спеціальних лабораторій і запровадити реальну відповідальність за невиконання вимог про маркування».