Тігіпко: закон про ГМО не передбачає механізму його виконання
Немає відповідальності для виробників
Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що ухвалений сьогодні парламентом закон про маркування продуктів, що містять ГМО – генетично модифіковані організми – не передбачає механізму виконання таких вимог.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.
“Люди мають право знати детальний склад продуктів харчування, які вони купують. Але добрі бажання, нехай навіть вираженні у формі закону, такого права не забезпечують», - сказав С.ТІГІПКО, коментуючи ухвалений Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до законів України щодо надання інформації про вміст в продукції генетично модифікованих компонентів».
Він підкреслив, що ухваленим документом передбачена лише адміністративна відповідальність посадових осіб недобросовісного виробника. “Цього в даному випадку зовсім недостатньо. А для самої компанії-порушника взагалі ніякої відповідальності не передбачено, що робить закон неробочим”, - підкреслив С.ТІГІПКО.
«Крім того, досі не вирішено базове завдання – в країні відсутня національна мережа лабораторій, здатних достовірно визначати склад ГМО в продуктах харчування. А значить, неможливо перевірити правдивість маркування, – нагадує С.ТІГІПКО. – Перш ніж ухвалювати закон, потрібно було створити мережу спеціальних лабораторій і запровадити реальну відповідальність за невиконання вимог про маркування».