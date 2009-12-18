Яценюк переконаний слід негайно відроджувати цукрове виробництво

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що країні треба невідкладно відроджувати цукрове виробництво шляхом відновлення сировинної бази, кредитування виробників і модернізації заводів. Про це він сказав на прес-конференції в Тернополі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, політик зазначив, що склалася «парадоксальна ситуація: ціни на цукор у світі шалено зросли, а в Україні цю галузь майже вбили». За його словами, «цього року цукор став фактично ще одним товарним золотом, ціна на цукор неймовірно зросла». А.ЯЦЕНЮК зазначив, що за прогнозом Світової організації торгівлі у світі в наступному році не вистачатиме 13 мільйонів тонн цукру. За його словами, «буряковий цукор вперше за останні десятиліття став конкурентним з тростинним». Він зазначив, що далекоглядні уряди «готувалися до цього», а уряд Юлії ТИМОШЕНКО ще в 2005 році ухвалив постанову про безмитне ввезення двох товарних партій: м`яса з Аргентини і (тростинного) цукру. За його словами, наслідком такого рішення уряду України стало те, що «починають різати заводи - зменшують посіви буряків”. «Немає сировини – немає заводу, а немає заводу – немає цукру», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «уряд відмовився від власної цукрової галузі, вважаючи, що тростинний цукор завжди буде дешевшим». «Виявляється, не дешевше, виявляється, сьогодні буряковий цукор став конкурентним», - зазначив кандидат у Президенти.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «насувається продовольча криза» у світі. За його словами, «вона точно буде в 2011-му і 2012 роках». Він переконаний, що Україна має всі передумови стати в цій ситуації основним гравцем на продовольчому ринку. За його словами, насамперед необхідно відновити сировинну базу, а також дати кредити на відновлення і модернізацію існуючих заводів. «100 років тому Україна була країною №1 за обсягами виробництва цукру. Історія повторюється, тільки треба бути готовими до повторення цієї історії», - підкреслив політик.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що 2006 року він як міністр економіки України і тодішній міністр економіки Росії Герман ГРЕФ підписали протокол про доступ на російський ринок двох видів української продукції: українського спирту і цукру. «Цей протокол мав вступити в дію 1 січня 2009 року, але в силу того, як «гарно» відстоює український прем`єр-міністр російські інтереси, ми так і не отримали доступ на цей ринок», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає важливим завданням - вихід на інші ринки. За його словами, необхідно «не тільки нагодувати себе, а й добитися того, щоб Росія виконала підписаний протокол, відкрила нам свій ринок для цукру». Він додав, що треба «добитися того, щоб у зоні вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом не тільки європейці продавали українцям, тому що зараз тільки так відбувається, а й українці продавали європейцям».

А.ЯЦЕНЮК наголошує, що «шляхом розвитку великотоварного виробництва мають стати державні дотації». «Я дуже чітко й послідовно відстоюю позицію: у жодній країні немає сільського господарства, яке є прибутковим без державних дотацій», - підкреслив він.