В Індії урожай пшениці знову стане рекордним

Згідно з оновленим прогнозам міністерства сільського господарства і продовольства Індії, валовий збір пшениці в країні поточному сезоні складе 82,08 млн. тонн, що на 1,5 млн. тонн перевищує рекордний показник сезону-2008/09 (80,58 млн. тонн), повідомляє АПК-Информ.

Основною причиною зростання виробництва експерти називають істотне розширення посівних площ під зернові.

Станом на 10 грудня місцеві фермери засівали озимою пшеницею 21,73 млн. га, що на 0,13 млн. га більше площі, яка була засіяна на аналогічну дату торік. Нагадаємо, що поточний сезон почався у жовтні.