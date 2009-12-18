В Україні намолочено 48,5 млн. тонн зернових

В Україні станом на 17 грудня 2009 р., згідно з оперативними даними, намолочено 48,5 млн. тонн зерна, повідомляє АПК-Информ.

Пізні зернові і зернобобові культури на цю дату були зібрані з площі майже 15,47 млн. га, або 99,9%, запланованих до збирання. Середня врожайність зернових по Україні становить 31,3 ц/га.

Також на вказану дату аграрії зібрали більш ніж 10,7 млн. тонн кукурудзи з площі майже 2,1 млн. га, що становить 99% від плану, при середній врожайності 51,1 ц/га.

Станом на 16 грудня 2008 р. в Україні було намолочено 55,17 млн. тонн зернових і зернобобових культур з площі 15,32 млн. га. При цьому врожайність становила 36 ц/га. Зокрема було зібрано 10,9 млн. тонн кукурудзи при середній врожайності 46,5 ц/га.

Як повідомлялося, в 2008 р. Україна зібрала 53,3 млн. тонн зерна (у вазі після доопрацювання).

За уточненими балансами Мінагрополітіки, урожай зернових 2009 р. становитиме майже 46,2 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).