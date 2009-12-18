Регіони закупили 1,4 млн. тонн продовольчого зерна

Регіони за станом на 15 грудня сформували запас продовольчого зерна урожаю 2009 року в об`ємі 1 441,2 тис. тонн, що складає 94,1% від плану, повідомляє Украгроконсалт.

Про це мовиться в повідомленні Міністерства аграрної політики.

На аналогічну дату минулого року було куплено 1 878,5 тис. тонн зерна.

Ціна закупівлі пшениці 3 класи в регіональні запаси в даний час складає 1 060 гривен/тонна.

Як повідомлялося, за станом на 26 листопада регіони купили 1 432,8 тис. тонн зерна.

Рекомендований об`єм регіонального зернового запасу складає 1,531 млн. тонн.