Кабмін спростив видачу держактів на землю

Кабінет міністрів ухвалою №1350 від 16 грудня дозволив Центру державного земельного кадастру виготовляти державні акти на право власності на землю без попередньої подачі громадянами відповідної заяви в тому випадку, якщо вже готова необхідна технічна документація по землеустрою.

Держакт на право власності видаватиметься разом з подачею заяви громадянами. Також Кабмін дозволив територіальним органам Держкомзему приймати заяви громадян на безкоштовну видачу держактів, якщо місцеві власті відмовляються приймати у громадян такі заяви.

Нагадаємо, Кабмін виділив на попередню оплату робіт по розробці технічної документації по землеустрою 300 млн. грн.