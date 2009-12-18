Чотири компанії приєднаються до ТОВ «Баришівська зернова компанія»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ «Зерновий Альянс» (Київська обл.), ТОВ «Дружба Народов-К» (Чернігівська обл.), ТОВ «Маяк» і ООО «Ричленд-2» (обидва - Полтавська обл.) на приєднання до ТОВ «Баришевськая зернова компанія» (Київська обл.).

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Довідка УНІАН. ТОВ «Баришевськая зернова компанія» вирощує і реалізує зернові і олійні культури, надає послуги з приймання, первинної обробки і зберігання зерна в Баришевськом і Яготинському районах Київської області.

ТОВ «Зерновий Альянс» (Київська обл.) здійснює посередницьку комерційну діяльність по купівлі-продажу продукції сільгосппризначення.

ТОВ «Ричленд-2», ТОВ «Дружба Народов-К» і ТОВ «Маяк» вирощують і реалізують зернові і олійні культури.