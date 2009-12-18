По каналу «Дунай - Чорне море» почали перевозити зерно

Як повідомила прес-служба державного підприємства «Дельта-Лоцман», судна завантажуються зерном в українських, румунських і молдавському портах. Експорт здійснюється в порти Туреччини, Греції, Сирії, Тунісу та Єгипту. Так, у жовтні в молдавському порту Джурджулешти був відкритий сучасний зерновий термінал.

«Перше судно в Джурджулештах було завантажене пшеницею і вийшло з порту 14 жовтня. Сухогруз «Richmond» віз до Туреччини через глибоководний судновий хід «Дунай - Чорне море» понад 3 тис. тонн зерна. Cтаном на 6 грудня, в порту Джурджулешти було завантажено зерновими 7 судів. Всі вони пройшли на вихід до моря по українському судновому ходу», - сказано в повідомленні.

Як відзначив директор підприємства «Дельта-Kоцман» Олександр Голодницький, «незважаючи на наполегливість румунської сторони, судно- і вантажовласники, враховуючи економічну складову, віддають перевагу українському судовому ходу».

Раніше адміністрацією порту Джурджулешти було оголошено, що молдавська сторона в найближчому майбутньому планує збільшити перевантаження зернових культур.

«Стабільна робота з експортним зерном спостерігається і в інших портах Придунав`я. Так, з серпня 2009 року в режимі зернового терміналу працює портопункт «Кілія» Усть-Дунайського морського торгового порту», - також повідомила прес-служба ДП «Дельта-Лоцман». «З початку відвантажень зерна наше підприємство працює цілодобово. Не було б каналу, не було б і експорту через Кілію, а значить - портовики б не працювали», - підкреслив начальник Кілійського портопункта Усть-Дунайського порту Володимир Чернобикін.

А всього за листопад по каналу «Дунай - Чорне море» пройшло 14 судів з пшеницею, ячменем, рапсом, кукурудзою, соняшником. З українських портів Ізмаїл, Кілія, Рені в листопаді було здійснено 7 рейсів, з румунського порту Галац - 4, з молдавського порту Джурджулешти - 3 рейси із зерном. По українському судновому ходу також було перевезено понад 40 тис. тонн зерна.