Тігіпко: створити земельний кадастр можна за півтора-два роки

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що створити в державі земельний кадастр можна за півтора-два роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву представника Світового банку (СБ) про те, що створення єдиної національної системи державного земельного кадастру при нинішніх темпах робіт з боку України може затягнутися до 2014-2015 років.

За словами С.ТІГІПКА, відсутність земельного кадастру залишає беззахисними простих українців – власників земельних ділянок, селяни стають об`єктами масових рейдерських атак.

«Україна ще в 2003 році отримала цільовий кредит від Світового банку, – нагадав С.ТІГІПКО. – Вікторові ЮЩЕНКУ не вистачило всього президентського терміну, щоб вирішити проблему. А значить, всі його заяви про відданість ідеї формування повноцінного земельного ринку в країні – нещирі. Я знаю, що створити кадастр можна і потрібно за півтора-два роки – як ні, то й фінансування втратимо, і земельна реформа відсунеться на невизначений термін».