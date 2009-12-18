Президент надав Вінницькому аграрному університету статус національного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надав Вінницькому державному аграрному університетові статус національного.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він повідомив сьогодні на зустрічі зі студентами та викладацьким колективом Вінницького державного аграрного університету.

«За ті зусилля в навчальному процесі, які були зроблені у вашому університеті, за ту блискучу роботу з виховання фахівців у сфері аграрної науки, аграрної економіки і аграрного сектора як такого, мені приємно повідомити, що сьогодні своїм указом я надав Вінницькому аграрному університету статус національного», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідний указ Президента оголосила на зустрічі заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК.