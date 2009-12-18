У Києві відкриється виставка «З вершин ...»

Завтра в Києві у приміщенні «Мистецького арсеналу» відкриється виставка «З вершин ...».

Про це УНІАН повідомили організатори проекту.

Виставка складається з трьох експозицій - «Скіфське золото», «Коло Свароже» і «Хроніка України». Приватна колекція Скіфського золота IVст. до н.е - І ст. н.е. налічує 21 предмет, серед яких пекторалі, гривні, пояс. Вона була зібрана і легалізована меценатами - колекціонерами: Сергієм Бубкою, Мохаммадом Захуром та Богданом Шевчуком, і входить до недержавної частину Державного Музейного Фонду України.

Також будуть представлені експозиції скульптур «Коло Свароже» Анатолія Куща та картин «Хроніка України» Романа Бончука. Відзначається, що Р.Бончук створив одне з найбільших полотен у світі. Розмір картини 5 м на 30 м. Більше року художник працював над картиною в цехах заводів, використавши 325 літрів фарби і 45 пензлів.

Як повідомив УНІАН голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр Петруленков, ТМ «Статус» виступила спонсором виставки. Він зазначив, що засновники ГК "Петрус" - Микола Петренко і Людмила Русаліна - бачать соціальну місію своєї компанії не тільки в розвитку національного виробництва, створенні нових робочих місць, а й у розвитку спорту, підтримці важливих громадських, благодійних, духовних і культурних починань.

Виставка працюватиме з 21 грудня 2009 р. по 19 березня 2010 р. 19 грудня з 16.00. і 20 грудня з 10.00. по 18.00. вхід на виставку буде безкоштовним для всіх. Далі вартість квитка становитиме 30 грн., а для пенсіонерів і школярів вхід буде безкоштовним.

Кошти, отримані від продажу квитків, будуть спрямовані на придбання церебрального оксиметру для Національної спеціалізованої дитячої лікарні «ОХМАТДИТ».

Довідка. Група компаній "Петрус" представляє відомі в Україні й у світі торгові марки: «Статус», «Горілочка», «Златогор», «Кропива», «Давній рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» та інші.

Свою продукцію експортує в понад двадцять країн світу: Росію, Китай, США, Канаду, Ізраїль, Іспанію, Німеччину, Польщу, країни Балтії, Казахстан, Вірменію, Азербайджан та інші.