Журнал «Камуфляж» спільно з ТМ «Горілочка» проведе акцію

Редакція журналу «Камуфляж» спільно з ТМ «Горілочка» напередодні Дня захисника вітчизни планує провести акцію «Журнал «Камуфляж» збирає друзів», у рамках якої планується проведення великого гала-концерту в одному з військових гарнізонів.

Як повідомив УНІАН голова прес-служби ГК «Петрус», спонсора заходу, Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ, планується, що в гала-концерті візьмуть участь провідні зірки української естради, попередньо це будуть Міка Ньютон, Гайтана, Асія Ахат, Тіна Кароль, Юля Міщенко «Таліта Кум », Дует DOMINO, Альона Вінницька, Lama, Наталія Волкова, Аліна Гросу, група «Гарячий Шоколад», група XS, група Krem`L, Аріна Домскі.

Зазначається, що в рамках програми «Журнал «Камуфляж» збирає друзів» протягом семи років проведено більш ніж 25 концертів у військових гарнізонах на території всієї України. У цих заходах взяли провідні зірки української естради: Ані Лорак, Тіна Кароль, Таїсія Повалій, Гайтана, гурт СМС, Павло Зібров, Віктор Павлік та інші.