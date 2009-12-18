Кабмін змінив порядок видачі актів на землю

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку безкоштовного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на землю.

Текст постанови (№ 1350 від 16 грудня п.р.) розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, до порядку було внесено доповнення.

Зокрема, у разі неприйняття сільським, селищним або міським головою або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акту на право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею, територіальний орган Держкомзему організує прийом заяв громадян у відповідному селі, селищі або місті.

При цьому, якщо технічна документація виготовлена без попереднього надання громадянами відповідних заяв, допускається передача замовником такої технічної документації до Центру кадастру для виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку. Видача держакту у такому разі здійснюється одночасно з поданням заяви громадянином.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» від 5 серпня п.р. затвердив Порядок безкоштовного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки.