УЗА: Обсяги експорту зерна з України скорочуються

Обсяги експорту зерна з України скорочуються через проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ) зернотрейдерам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Києві президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

За його словами, експорт зерна з України в грудні цього року становитиме не більше 1,5 млн. тонн і буде найменшим у поточному маркетинговому році (МР, липень 2009 – червень 2010), тоді як раніше країна поставляла на зовнішні ринки понад 2 млн. тонн на місяць. "У грудні більше 1,5 млн. тонн ми не експортуємо. Грудень буде найневдалішим. Те, що ми знижуємо експорт, – дуже тривожний сигнал", - сказав він.

За його словами, зниження експорту пов`язане з погіршенням ситуації із відшкодуванням ПДВ експортерам, а також хорошим урожаєм зерна в країнах південної півкулі. За його словами, заборгованість держави перед зернотрейдерами з відшкодування ПДВ тиждень тому становила 3,5 млрд. грн.

В.КЛИМЕНКО додав, що невідшкодування ПДВ трейдрам змусило їх знизити закупівельні ціни на зерно на 20%, а багато експортерів перейшли на укладення валютних контрактів, а не гривневих, як було раніше.

На думку В.КЛИМЕНКА, якщо ситуація з відшкодуванням ПДВ не зміниться, планованого обсягу експорту на 2009/2010 МР у розмірі 20-23 млн. тонн досягти не вдасться.