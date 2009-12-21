Українські виробники ігристих вин мають намір створити асоціацію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора з продажу й маркетингу Київського заводу шампанських вин «Столичний» Юрій НАУМЧУК.

За його словами, асоціацію практично створено, проте через погодні умови не всі її учасники змогли підписати документи для завершення створення об`єднання. Він зазначив, що асоціацію буде створено найближчим часом.

Ю.НАУМЧУК також повідомив, що це громадська організація, мета якої – захист споживача й підвищення культури споживання ігристих вин.

Він зазначив, що попередньо до асоціації ввійдуть Київський завод шампанських вин «Столичний», завод шампанських вин «Новий світ», Артемівський завод шампанський вин Artyomovsk Winery, ЗАТ «Одесавинпром», Одеський завод шампанських вин, агрофірма «Золота балка», Черкаський лікеро-горілчаний завод, Севастопольський завод шампанських вин і Феодосійський винзавод.

За словами Ю.НАУМЧУКА, керівник асоціації обиратиметься на один рік, і на сьогодні цю посаду обійме представник заводу «Французький бульвар».